Вокуев прокомментировал победу в эстафете ЧР и рассказал о феноменальной форме Большунова

Российский лыжник Ермил Вокуев прокомментировал результаты мужской эстафеты на чемпионате России в Сыктывкаре. Вокуев выступал на втором этапе за команду Республики Коми и завоевал золотую медаль гонки.

«Саня Большунов рванул вперёд там, где он сильнее меня, и у него это получилось. Удержаться за ним именно сегодня было просто нереально. Честно говоря, я думаю, что в предыдущих гонках он не выкладывался так, как сделал это сегодня, бежал не на сто процентов. А вот в эстафете дал жару.

Перед окончательной заявкой у нас был выбор, кому бежать второй и первый этап – мне или Илье Семикову, в итоге тренеры решили, что на втором этапе бегу я. Свою задачу в целом я выполнил. Инцидент с палкой у меня произошёл от очень сильной усталости и от того, что отвык бегать в подъём ёлочкой, в марафонах я бегу дабл-полингом. Я ведь и на классической разделке упал в том же месте точно так же.

Мы флаг заранее не готовили, эстафета ведь непредсказуемая вещь. Конечно, когда в команде четыре Александра Большунова, то можно и за неделю флаг приготовить. А так, когда уже стало понятно, что Алексей Виценко победу не отдаст, я рванул в боксы, схватил флаг и передал его нашему финишёру. Думаю, болельщики были рады», — сказал Вокуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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