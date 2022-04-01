Матыцин рассказал, может ли FIS приостановить членство ФЛГР в организации

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, может ли Международная федерация лыжных видов спорта приостановить членство Федерации лыжных гонок России в организации.
«В данном случае очень важно сохранять диалог с международной федерацией, иметь личный контакт с её руководством и максимально аргументированно отстаивать свою позицию, несмотря на всю сложность нынешней ситуации и её чрезмерную политизированность и дискриминационный характер по отношению к российскому спорту. Федерации разные, и от российской стороны важно чётко выстроить свою позицию с точки зрения юридических аргументов. Объективно, без российских спортсменов все соревнования потеряют свою привлекательность», — сказал Матыцин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Напомним, 29 марта членство Союза биатлонистов России (СБР) в IBU было приостановлено. Соответствующее решение принял Исполнительный совет IBU. Также приостановлено членство Белорусской федерации биатлона. Решения по СБР и БФБ приняты единогласно.
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