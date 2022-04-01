Старт-лист женского масс-старта на 30 км в рамках чемпионата России по лыжным гонкам

Определён старт-лист женского масс-старта на 30 км свободным стилем в рамках чемпионата России, который стартует завтра, 2 апреля, в Сыктывкаре. Время начала — 10:30 мск.

1. Наталья Непряева

2. Алиса Жамбалова

3. Екатерина Смирнова

4. Анастасия Рыгалина

6. Мария Истомина

10. Ольга Жолудева

12. Ольга Царёва

14. Евгения Крупицкая

21. Елизавета Шалабода

23. Наталья Мекрюкова

31. Наталья Матвеева

36. Анна Грухвина

46. Анастасия Кулешова

Напомним, ранее российских лыжников отстранили от международных соревнований. В завершившемся сезоне Кубка мира Наталья Непряева выиграла «Большой хрустальный глобус» среди женщин, а Александр Большунов уступил в борьбе за главный титул сезона норвежцу Йоханнесу Клебо.

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