Нисканен заявил, что ни разу не общался с Большуновым за последний месяц

Финский лыжник Ийво Нисканен заявил, что ни разу не общался со своим главным соперником по гонкам классическим стилем россиянином Александром Большуновым за последний месяц. На прямой вопрос финского издания Ilta-Sanomat Нисканен лаконично ответил: «Нет».

В последний раз в сезоне-2021/2022 Нисканен и Большунов встречались на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Тогда Нисканен в очередной раз выиграл свою коронную индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км. Большунов стал только пятым.

Напомним, этап в Лахти проходил 26-27 февраля, уже после начала спецоперации на Украине. В течение всех соревнований разговоры были только о возможном недопуске российских лыжников на следующие этапы Кубка мира в Норвегии. Международная федерация (FIS) сначала планировала допустить россиян в нейтральном статусе, но затем под давлением всё же отстранила их от участия.