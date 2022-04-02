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Нисканен заявил, что ни разу не общался с Большуновым за последний месяц

Нисканен заявил, что ни разу не общался с Большуновым за последний месяц
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Финский лыжник Ийво Нисканен заявил, что ни разу не общался со своим главным соперником по гонкам классическим стилем россиянином Александром Большуновым за последний месяц. На прямой вопрос финского издания Ilta-Sanomat Нисканен лаконично ответил: «Нет».

В последний раз в сезоне-2021/2022 Нисканен и Большунов встречались на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Тогда Нисканен в очередной раз выиграл свою коронную индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км. Большунов стал только пятым.

Напомним, этап в Лахти проходил 26-27 февраля, уже после начала спецоперации на Украине. В течение всех соревнований разговоры были только о возможном недопуске российских лыжников на следующие этапы Кубка мира в Норвегии. Международная федерация (FIS) сначала планировала допустить россиян в нейтральном статусе, но затем под давлением всё же отстранила их от участия.

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