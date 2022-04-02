Степанова — Вяльбе: вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Вероника Степанова ответила на критику главы Федерации лыжных гонок России, главного тренера национальной команды, трёхкратной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе.

Ранее Вяльбе заявила, что заметила в Степановой некую звёздную болезнь. Главе федерации не понравилось, что не участвующая в чемпионате России по болезни лыжница не лечится, а очень часто появляется на телеэкране в качестве эксперта.

«Вступать в публичную полемику с руководством я, разумеется, не стану. Вины за собой не чувствую, но критику проанализирую и учту. А вообще это отличный стимул доказывать правоту выбора на лыжне», — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Вероники Степановой.

«Как говорил Иван Алексеевич Бунин, я не червонец, чтобы всем нравиться», — добавила Вероника в видеоролике.