Лыжные гонки, чемпионат России — 2022: во сколько начало мужского марафона, где смотреть
Поделиться
Сегодня, 3 апреля состоится заключительная гонка на чемпионате России – 2022 по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Турнир закроет мужской марафон свободным стилем. Гонка начнётся в 10:15 мск. В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч» и «Матч! Страна», трансляция начнётся 09:50 мск.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины.
Старт-лист.
1. Александр Большунов
2. Илья Порошкин
3. Андрей Ларьков
4. Илья Семиков
5. Алексей Виценко
13. Евгений Белов
14. Сергей Ардашев
16. Андрей Мельниченко
39. Глеб Ретивых
53. Фёдор Назаров.
Ранее у женщин марафон выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева.
Комментарии
- 3 апреля 2022
-
09:50
-
09:30
-
09:29
-
09:10
- 2 апреля 2022
-
20:17
-
19:29
-
19:02
-
16:47
-
14:44
-
13:26
-
13:24
-
12:25
-
12:00
-
11:49
-
11:03
-
10:34
-
10:02
-
10:02
-
09:45
-
09:24
-
00:29
- 1 апреля 2022
-
20:03
-
19:37
-
19:22
-
18:36
-
18:09
-
17:53
-
17:49
-
17:44
-
16:30
-
16:11
-
16:00
-
14:08
-
13:33
-
13:25
Партнерский контент