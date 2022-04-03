Лыжные гонки, чемпионат России — 2022: во сколько начало мужского марафона, где смотреть

Сегодня, 3 апреля состоится заключительная гонка на чемпионате России – 2022 по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Турнир закроет мужской марафон свободным стилем. Гонка начнётся в 10:15 мск. В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч» и «Матч! Страна», трансляция начнётся 09:50 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины.

Старт-лист.

1. Александр Большунов

2. Илья Порошкин

3. Андрей Ларьков

4. Илья Семиков

5. Алексей Виценко

13. Евгений Белов

14. Сергей Ардашев

16. Андрей Мельниченко

39. Глеб Ретивых

53. Фёдор Назаров.

Ранее у женщин марафон выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева.