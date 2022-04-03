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Лыжные гонки, чемпионат России — 2022: во сколько начало мужского марафона, где смотреть

Лыжные гонки, чемпионат России — 2022: во сколько начало мужского марафона, где смотреть
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Сегодня, 3 апреля состоится заключительная гонка на чемпионате России – 2022 по лыжным гонкам в Сыктывкаре. Турнир закроет мужской марафон свободным стилем. Гонка начнётся в 10:15 мск. В прямом эфире соревнования покажут телеканалы «Матч» и «Матч! Страна», трансляция начнётся 09:50 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Сыктывкар. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины.

Старт-лист.

1. Александр Большунов
2. Илья Порошкин
3. Андрей Ларьков
4. Илья Семиков
5. Алексей Виценко
13. Евгений Белов
14. Сергей Ардашев
16. Андрей Мельниченко
39. Глеб Ретивых
53. Фёдор Назаров.

Ранее у женщин марафон выиграла олимпийская чемпионка в эстафете, чемпионка «Тур де Ски» и обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева.

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