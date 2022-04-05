Большунов, Спицов и Непряева примут участие в гонке «Хибинская весна»
Поделиться
Олимпийские чемпионы и призёры Олимпийских игр российские лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева примут участие в гонке «Хибинская весна». Об этом сообщила министр спорта Заполярья Светлана Наумова.
«Своё участие в Кировске подтвердили спортсмены сборной России по лыжным гонкам, олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева. Все они выйдут на старт гонки «Хибинская весна» в этом году», — приводит ТАСС слова Наумовой.
Шестые всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» пройдут в Кировске 14 апреля.
Ранее стало известно, что Александр Большунов примет участие в 70-километровом марафоне в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Мончегорске.
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
12:50
-
11:27
-
11:01
-
10:41
-
10:31
-
10:01
-
09:36
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:41
-
21:57
-
21:37
-
19:28
-
19:15
-
19:08
-
18:59
-
18:20
-
17:45
-
15:48
-
14:57
-
08:51
- 3 апреля 2022
-
22:46
-
20:57
-
19:29
-
18:26
-
18:08
-
14:07
-
13:47
-
13:45
-
12:55
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:10
-
11:21
-
11:04
Партнерский контент