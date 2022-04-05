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Большунов, Спицов и Непряева примут участие в гонке «Хибинская весна»

Большунов, Спицов и Непряева примут участие в гонке «Хибинская весна»
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Олимпийские чемпионы и призёры Олимпийских игр российские лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева примут участие в гонке «Хибинская весна». Об этом сообщила министр спорта Заполярья Светлана Наумова.

«Своё участие в Кировске подтвердили спортсмены сборной России по лыжным гонкам, олимпийские чемпионы Пекина Александр Большунов, Денис Спицов и Наталья Непряева. Все они выйдут на старт гонки «Хибинская весна» в этом году», — приводит ТАСС слова Наумовой.

Шестые всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна» пройдут в Кировске 14 апреля.

Ранее стало известно, что Александр Большунов примет участие в 70-километровом марафоне в рамках чемпионата России по лыжным гонкам в Мончегорске.

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