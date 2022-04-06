Лыжник Дементьев назвал виновного в своём допинг-скандале

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне, серебряный призёр в марафоне Евгений Дементьев объяснил, кто виновен в истории с положительной допинг-пробой 2009 года.
«На тот момент всё, что случилось, видимо, нужно было мне для осознания, для становления. Когда на меня всё это обрушилось, я не был к этому готов. Не стоит искать виноватых, кроме одного – вина лежит только на мне», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
В августе 2009 года стало известно о том, что Федерация лыжных гонок России получила письмо от FIS с информацией о положительной пробе «А» Евгения Дементьева на допинг. Вскоре после этого олимпийский чемпион объявил о завершении спортивной карьеры, однако после завершения дисквалификации вернулся в спорт.
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