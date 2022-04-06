Дементьев оценил вклад Вяльбе в развитие лыжных гонок в России

Российский лыжник, олимпийский чемпион 2006 года в дуатлоне Евгений Дементьев поделился мнением о развитии лыжных гонок в России.
«На мой взгляд, за последние годы лыжные гонки у нас сделали качественный скачок вперёд. Диалог между спортсменами и тренерами вышел на профессиональный уровень во многом за счёт того, что в своё время Елена Валерьевна Вяльбе приняла решение о создании нескольких тренировочных групп. Сейчас мы видим, что тот риск полностью себя оправдал. Нужно было идти вперёд, и она как менеджер сделала всё для этого шага. Лучшее качество лидера – умение брать ответственность на себя. Елена Валерьевна никогда ответственность на других не перекладывала», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 6 апреля 2022
-
16:50
-
16:06
-
16:01
-
15:54
-
15:36
-
14:00
-
08:43
-
08:09
- 5 апреля 2022
-
22:12
-
21:40
-
20:40
-
20:05
-
19:10
-
18:13
-
18:07
-
18:00
-
17:55
-
17:49
-
17:31
-
15:05
-
15:01
-
14:58
-
14:47
-
14:02
-
13:51
-
12:50
-
11:27
-
11:01
-
10:41
-
10:31
-
10:01
-
09:36
- 4 апреля 2022
-
23:20
-
22:41
-
21:57