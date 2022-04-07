«Вяльбе, скорее, права. По неопытности можно потерять грань». Юрлова-Перхт — о Степановой

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на критику со стороны главы ФЛГР Елены Вяльбе, которую она ранее адресовала лыжнице Веронике Степановой.

«Елена Валерьевна Вяльбе, скорее, права, потому что вся эта ситуация сильно засасывает спортсмена. Наверное, по неопытности тот может потерять грань. Главное, чтобы ничего не мешало, не шло в стык одно другому», — приводит слова Юрловой-Перхт «Матч ТВ».

Напомним, 1 марта российским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) до конца сезона и перенесли из Тюмени финальный этап Кубка мира

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