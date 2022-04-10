Крюгер и Йохауг выиграли 20-километровую гонку имени Петтера Нортуга

Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер и четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг стали победителями гонки на 20 км классическим стилем в рамках турнира Red Bull Janteloppet.

Red Bull Janteloppet – соревнования, традиционно проходящие под эгидой двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга и его спонсора.

В гонке приняли участие такие известные норвежские лыжники, как Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен и Эмиль Иверсен. Нортуг также вышел на старт.

За победу Крюгер и Йохауг получили 80 тыс. норвежских крон (около $ 9 тыс.).

Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру после олимпийского сезона-2021/2022.