Крюгер и Йохауг выиграли 20-километровую гонку имени Петтера Нортуга
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Двукратный олимпийский чемпион 2018 года норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер и четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Терезе Йохауг стали победителями гонки на 20 км классическим стилем в рамках турнира Red Bull Janteloppet.
Red Bull Janteloppet – соревнования, традиционно проходящие под эгидой двукратного олимпийского чемпиона норвежца Петтера Нортуга и его спонсора.
В гонке приняли участие такие известные норвежские лыжники, как Йоханнес Клебо, Ханс Кристер Холунд, Харальд Эстберг Амундсен и Эмиль Иверсен. Нортуг также вышел на старт.
За победу Крюгер и Йохауг получили 80 тыс. норвежских крон (около $ 9 тыс.).
Напомним, Йохауг завершила профессиональную карьеру после олимпийского сезона-2021/2022.
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