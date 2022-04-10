Большунов опубликовал фото с награждения призёров 70-километрового марафона в Мончегорске

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов опубликовал фото с награждения победителей 70-километрового марафона свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 в Мончегорске (Мурманская область).
Большунов выиграл гонку, Илья Семиков финишировал вторым, тройку призёров замкнул Андрей Ларьков.
«70 километров классикой. 1-30 место», — подписал снимок Большунов.
Отметим, что в рамках национального чемпионата Большунов также выиграл скиатлон (30 км) и 50-километровый марафон.
В прошедшем международном сезоне Большунов завоевал три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награду на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Спортсмен занял вторую строчку в общем зачёте Кубка мира, «Большой хрустальный глобус» завоевал норвежец Йоханнес Клебо.
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