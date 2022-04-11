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Министр спорта РФ взял под личный контроль скандальное дело фристайлистки Таталиной

Министр спорта РФ взял под личный контроль скандальное дело фристайлистки Таталиной
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В Министерстве спорта РФ отреагировали на открытое письмо чемпионки мира 2021 года в биг-эйре Анастасии Таталиной. Она направила его лично министру спорта Олегу Матыцину. В письме спортсменка заявила, что Федерация фристайла России (ФФР) требовала от неё поделиться призовыми.

«В Министерстве спорта ознакомились с открытым письмом российской фристайлистки, чемпионки мира в дисциплине биг-эйр Анастасии Таталиной.

Минспорт России проведёт тщательную и объективную проверку изложенной в письме Анастасии информации, а также рассмотрит сложившуюся ситуацию совместно со спортсменкой и Федерацией фристайла России.

Данная тема находится на личном контроле министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина», — сообщила пресс-служба организации.

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