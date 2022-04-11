Сергей Устюгов объяснил отказ от участия в Югорском марафоне
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Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал свой отказ от участия в Югорском марафоне, на котором планировал пробежать 50 км свободным стилем.
«Я сказал (президенту Федерации лыжных гонок Югры. – Прим. «Чемпионата») Сергею Михайловичу Крянину, что стану лицом Югорского марафона, но не буду участвовать. Были свои причины.
Изначально я их не озвучивал, хотя знал, что в начале апреля ожидаются роды у жены. Хотелось побыть дома. Когда родилась дочь, я пришёл в роддом, обнял жену и уже на следующий день улетел. Из роддома я их не встречал. Сейчас же хочется побыть с ними, до мая планирую посвятить время семье. Нет ничего ближе семьи», — приводит слова спортсмена издание «РИА Новости Спорт».
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