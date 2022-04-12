«Необычайные трассы Алдана в весенний период!» Никита Крюков показал живописное фото

Олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте классикой, россиянин Никита Крюков опубликовал новую фотографию в своих соцсетях. В настоящее время Крюков находится в Алдане (Республика Саха (Якутия)).
«Необычайные трассы Алдана в весенний период!» — подписал он фотографию.
Фото: из личного архива никиты крюкова
«Вы молодец, всегда приезжаете к нам в республику», — написала одна из подписчиц в комментариях.
36-летний Никита Крюков — олимпийский чемпион 2010 года в личном спринте, серебряный призёр Олимпиады 2014 года в командном спринте, трёхкратный чемпион мира в спринте. Заслуженный мастер спорта России (2010). Крюков — единственный мужчина в истории советских и российских лыжных гонок, выигравший за карьеру более двух титулов чемпиона мира.
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