Егор Сорин: мы с Татьяной сделали слишком много непростительных ошибок

Тренер лыжной российской сборной Егор Сорин, работающий со своей женой и олимпийской чемпионкой Татьяной Сориной, рассказал о проблемах, преследовавших её по ходу сезона.

«Если говорить о лидере нашей группы Татьяне Сориной, то мне не удалось вывести её на те кондиции, на которые мы хотели. Причины? Сентябрьский ковид, сбои в тренировках из-за больного плеча, неверные решения по выбору места сборов в определённые периоды подготовки. Думаю, мы с ней отработали лишь на 60-70 процентов от того, что могли. В олимпийский сезон мы сделали слишком много непростительных ошибок. Это серьёзный урок, конечно.

Сейчас идёт пассивное восстановление, физиопроцедуры (в марте Сорина перенесла операцию на плече. – Прим. «Чемпионата»). Тренировки можно проводить только на велотренажёре, а также подключать быструю ходьбу. С начала второго месяца после операции начнётся более активная лечебная физкультура. Попробуем найти какие-то дополнительные варианты тренировок. Надеюсь, что к июню Татьяна сможет вернуться к полноценной работе», – сказал специалист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.