Сорин: Степанова на всё имеет свою точку зрения

Тренер лыжной российской сборной Егор Сорин рассказал о специфике работы с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой.

«У неё много постов на самые разные темы, в том числе и не связанные со спортом, но если это ей не мешает, а, напротив, даёт возможность отвлечься, расслабиться и тем самым настроиться на дальнейшую работу, почему нет? Да, я советую ей лишний раз не ходить на ТВ, поскольку это забирает энергию, но я склонен доверять спортсмену.

Она просто такой человек, который имеет свою точку зрения на любые темы. К счастью, в политику Вероника не лезет, а в спорте проявляет интерес абсолютно ко всему. Я не вижу у неё звёздности в нашем ежедневном общении. Если читать её интервью, кому-то может показаться, что девочка чересчур много своего мнения высказывает», – сказал специалист в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.