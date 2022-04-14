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Французский лыжник Жан-Марк Гайяр завершил карьеру. У него две бронзы Олимпийских игр

Французский лыжник Жан-Марк Гайяр завершил карьеру. У него две бронзы Олимпийских игр
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, французский лыжник Жан-Марк Гайяр завершил спортивную карьеру.

«У меня был невероятный шанс пережить все переживания в лыжах за эти двадцать лет. Ни за что на свете я бы их ни на что променял. Я получил массу удовольствия и никогда не воспринимал эту карьеру как профессию. Все произошло так быстро. И это заканчивается сегодня. Это так странно для меня… Но пришло время остановиться. Я почувствовал свою потребность прожить другую жизнь, проводить больше времени со своими близкими», — приводит слова Гайяра skichrono.com.

Гайяру 41 год. Он принимал участие в Олимпийских играх в 2006, 2010 и 2014 годах. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он завоевал бронзовую медаль в эстафете. Вторую олимпийскую бронзу Гайяр выиграл в этой же дисциплине в Пхенчхане.

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