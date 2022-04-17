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Погибший лыжник с Авачинского марафона был главой Центрального района Набережных Челнов

Погибший лыжник с Авачинского марафона был главой Центрального района Набережных Челнов
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Стала известна личность скончавшегося на Авачинском лыжном марафоне участника. Им оказался 61-летний Искандер Галимов. Он являлся главой Центрального района Набережных Челнов.

Ранее сообщалось, что Галимов не жаловался на состояние перед марафоном, его самочувствие резко ухудшилось за 20 км до финиша. Другие участники вызвали спасателей, чтобы помочь ему.

Затем мужчину эвакуировали в спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации. Врачи на тот момент уже были бессильны и констатировали смерть. На данный момент причина смерти не установлена.

Отметим, что перед стартом в марафоне утром 17 апреля организаторы проверили у спортсмена документы, которые он предоставил. На плохое самочувствие он не жаловался.

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