Австрийской лыжнице Терезе Штадлобер подарили ягнёнка за бронзу ОИ-2022

Австрийская лыжница Тереза Штадлобер, ставшая бронзовым призёром в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), получила в подарок ягнёнка.
Фотография доступна в социальных сетях Терезы Штадлобер
Лыжница получила животное в подарок от своего дяди Сеппа, фермера из семьи Штадлобер.
Ягнёнка назвали Пекином, так как он родился 5 февраля 2022 года, в день, когда Штадлобер выиграла свою первую медаль Олимпийских игр в карьере.
Отметим, что Тереза Штадлобер была избрана спортсменкой года в Зальцбурге, опередив чемпионку мира, прыгунью с трамплина Мариту Крамер и австрийскую горнолыжницу Мирьям Пухнер.
Напомним, в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине Штадлобер уступила лишь норвежке Терезе Йохауг, которая выиграла гонку, и россиянке Наталье Непряевой, взявшей серебро.
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