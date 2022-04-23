Австрийской лыжнице Терезе Штадлобер подарили ягнёнка за бронзу ОИ-2022

Австрийская лыжница Тереза Штадлобер, ставшая бронзовым призёром в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине (Китай), получила в подарок ягнёнка.

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Лыжница получила животное в подарок от своего дяди Сеппа, фермера из семьи Штадлобер.

Ягнёнка назвали Пекином, так как он родился 5 февраля 2022 года, в день, когда Штадлобер выиграла свою первую медаль Олимпийских игр в карьере.

Отметим, что Тереза Штадлобер была избрана спортсменкой года в Зальцбурге, опередив чемпионку мира, прыгунью с трамплина Мариту Крамер и австрийскую горнолыжницу Мирьям Пухнер.

Напомним, в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине Штадлобер уступила лишь норвежке Терезе Йохауг, которая выиграла гонку, и россиянке Наталье Непряевой, взявшей серебро.

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