Fondo Italia: Крамер возглавит группу Пеллегрино и де Фабиани в составе сборной Италии

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, немецкий специалист Маркус Крамер возглавит отдельную группу спортсменов в итальянской команде. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщает Fondo Italia.

По информации издания, Крамер возглавит группу с лидерами сборной Италии Федерико Пеллегрини и Франческо де Фабиани.

Напомним, в марте Крамер покинул сборную России по лыжным гонкам после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года.

В России подопечными Крамера были олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Устюгов перешёл в группу Егора Сорина, Ступак теперь будет тренироваться под руководством Юрия Бородавко.

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