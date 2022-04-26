Вероника Степанова жёстко ответила Эмилю Иверсену на его слова о России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова ответила четырёхкратному чемпиону мира, норвежцу Эмилю Иверсену. Ранее Иверсен, комментируя отстранение российских лыжников, заявил: «Не думаю, что они скоро вернутся. Все мои мысли о том, что все должны внести свой вклад в то, чтобы было труднее управлять Россией или быть её составляющей».

«Обычно я не реагирую на мнение других и игнорирую вопросы западных СМИ по этому поводу. Но, когда я читаю то, что сказал Эмиль Иверсен, я чувствую, что просто не могу и не хочу молчать. Потому что, когда коллега-лыжник мирового класса говорит так покровительственно и когда он начинает открыто выступать за то, что может прозвучать как «смена режима» в соседней стране, это заслуживает жёсткого возражения. Вот моё.

Этого не будет, Эмиль. Только мы, русские, будем решать, как нам жить и кто будет нашим лидером. Последнее, что нас волнует, — чужое мнение по этому вопросу, в том числе ваше.

Твоя спортивная карьера прошла свой зенит, Эмиль. Ты скоро закончишь выступать, наверное. Почитайте историю — например, как «цивилизованная Европа» уже лет сто назад пыталась «отменить» Россию. И как это не сработало, как планировалось, у тех, кто придумал идею и хотел изолировать и «изменить» Россию.

В Осло есть памятник недалеко от Хольменколлена. Памятник советским, русским воинам. Я предлагаю тебе пойти туда, Эмиль, как я делала, когда была в Норвегии в прошлый раз. Это может научить тебя тому, как два соседа должны относиться друг к другу. Подсказка: проявлять уважение к нашим различиям. Не поздно научиться», — написала Степанова в своих соцсетях.

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