«В ожидании». Вероника Степанова сделала фото с Валиевой перед встречей с президентом

Олимпийская чемпионка в эстафете, российская лыжница Вероника Степанова прибыла на встречу триумфаторов Игр в Пекине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоится сегодня, 26 апреля.
Спортсменка поделилась в социальных сетях совместным фото с фигуристками Камилой Валиевой, Викторией Синициной и Анастасией Мишиной.
«В ожидании. С Камилой, Анастасией и Викторией», – написала Степанова в своём телеграм-канале.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕРОНИКИ СТЕПАНОВОЙ
Камила Валиева, Виктория Синицина и Анастасия Мишина являются золотыми медалистками Олимпиады в командных соревнованиях. Валиева успешно выступила в женском одиночном катании, а Синицина (в паре с Никитой Кацалаповым) и Мишина (в паре с Александром Галлямовым) – в танцах на льду и парном катании соответственно.
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