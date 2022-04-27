«Время путешествовать». Савелий Коростелёв показал фото в очках и маске

Чемпион мира среди юниоров, российский лыжник Савелий Коростелёв выложил свежую фотографию в своих социальных сетях. Коростелёв показал снимок в очках и маске.
«Время путешествовать», — подписал фотографию Коростелёв. Спортсмен не сообщил, куда именно направляется.
Фото: из личного архива савелия коростелёва
Ранее в апреле 18-летний Савелий Коростелёв выиграл гонку на 10 км свободным стилем на Всероссийских соревнованиях в Апатитах. Коростелёв на 12,8 секунды опередил ближайшего преследователя, которым стал Никита Родионов. Замкнул тройку Никита Егоров.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Лучшим из россиян стал Александр Большунов, занявший второе место. У женщин победила россиянка Наталья Непряева.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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