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Юрий Бородавко объяснил, почему Наталья Непряева пропустила встречу с Владимиром Путиным

Юрий Бородавко объяснил, почему Наталья Непряева пропустила встречу с Владимиром Путиным
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева не пришла на встречу российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным. Торжественное мероприятие состоялось в Кремле вчера, 26 апреля.

«Наталья приехала в Новогорск, чтобы находиться на карантине. Она приехала уже больная. На протяжении всего времени у неё были сомнительные тесты на коронавирус, а для допуска к встрече с президентом у неё должен был быть стопроцентный отрицательный результат», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

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