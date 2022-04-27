Юрий Бородавко объяснил, почему Наталья Непряева пропустила встречу с Владимиром Путиным

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева не пришла на встречу российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным. Торжественное мероприятие состоялось в Кремле вчера, 26 апреля.

«Наталья приехала в Новогорск, чтобы находиться на карантине. Она приехала уже больная. На протяжении всего времени у неё были сомнительные тесты на коронавирус, а для допуска к встрече с президентом у неё должен был быть стопроцентный отрицательный результат», — приводит слова Бородавко «Спорт день за днём».

Также посмотрите видео о медальном рекорде России на Олимпиадах. Так много никогда не было: