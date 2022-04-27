«Клебо не может говорить то, что думает». Ретивых – об отношении иностранцев к россиянам

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам, россиянин Глеб Ретивых прокомментировал слова пятикратного олимпийского чемпиона норвежца Йоханнеса Клебо, выступившего за отстранение отечественных лыжников от международных стартов.

«Не стоит воспринимать информацию на сто процентов так, как это написано. Есть пример, который это подтверждает. Когда началась эта ситуация, и мы выступали в Лахти, норвежцы начали высказываться. Дошло и до Йоханнеса Клебо. После соревнований один представитель нашей сборной подошёл к нему и спросил: «Что происходит? Почему ты так говоришь?» А с Йоханнесом всегда ходит представитель команды, его личный или федерации – неважно. Так Клебо дал понять, что он не может говорить, когда рядом уши, он не может говорить то, что действительно думает. Поэтому критиковать по какой-то статье – это не очень хорошо.

Даже когда мы покинули Норвегию, когда было принято решение, что нас отстранили с последних этапов Кубка мира, мне пришло с десяток сообщений от иностранных спортсменов. Все сожалели, что так произошло, и сказали не принимать на свой счёт. Они адекватные спортсмены, и все понимают, что им неинтересно выступать, когда нет одной из сильных стран», – сказал Ретивых в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.