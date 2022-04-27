Норвежская лыжница призналась, что её шокировала речь Степановой на встрече с президентом

Лыжница сборной Норвегии Лотта Уднес Венг высказалась о речи олимпийской чемпионки в эстафете, россиянки Вероники Степановой на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.
«Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде», — сказала Степанова.
«Это немного шокирует. Это довольно неблизко к тому, что мы наблюдаем извне. Трудно поверить, что она сама высказывает такое мнение. Она видит ситуацию иначе, чем мы. Вероятно, они вообще не видят того, за чем наблюдаем мы», — приводит слова Венг VG.
Также журналисты спросили Венг, как она смотрит на то, чтобы в дальнейшем выступать с лыжницей, которая делает подобные заявления.
«Я не особо много думала об этом. Думаю, следует проводить черту между политикой и спортом, но, похоже, в России и других странах идёт плавный переход одного в другое.
Мы бы предпочли, чтобы они дистанцировались (от политики), но при этом нужно смотреть на это решение с их точки зрения. Вы уже могли заметить, что людям, которые публично проявили мужество, впоследствии пришлось нелегко», — ответила норвежка.
- 27 апреля 2022
-
22:18
-
22:10
-
21:13
-
18:58
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
17:43
-
17:18
-
16:34
-
16:05
-
14:17
-
12:54
-
12:10
-
12:04
-
10:00
-
09:39
-
08:25
-
08:13
-
07:49
- 26 апреля 2022
-
23:34
-
21:14
-
20:14
-
17:42
-
14:54
-
14:47
-
14:44
-
14:36
-
12:11
-
12:07
-
11:16
-
10:35
-
10:31
-
10:20
-
07:26