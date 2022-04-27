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Норвежская лыжница призналась, что её шокировала речь Степановой на встрече с президентом

Норвежская лыжница призналась, что её шокировала речь Степановой на встрече с президентом
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Лыжница сборной Норвегии Лотта Уднес Венг высказалась о речи олимпийской чемпионки в эстафете, россиянки Вероники Степановой на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Я ровесница века. Я родилась в январе 2001 года. На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути — и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде», — сказала Степанова.

«Это немного шокирует. Это довольно неблизко к тому, что мы наблюдаем извне. Трудно поверить, что она сама высказывает такое мнение. Она видит ситуацию иначе, чем мы. Вероятно, они вообще не видят того, за чем наблюдаем мы», — приводит слова Венг VG.

Также журналисты спросили Венг, как она смотрит на то, чтобы в дальнейшем выступать с лыжницей, которая делает подобные заявления.

«Я не особо много думала об этом. Думаю, следует проводить черту между политикой и спортом, но, похоже, в России и других странах идёт плавный переход одного в другое.

Мы бы предпочли, чтобы они дистанцировались (от политики), но при этом нужно смотреть на это решение с их точки зрения. Вы уже могли заметить, что людям, которые публично проявили мужество, впоследствии пришлось нелегко», — ответила норвежка.

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