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«Это нездорово». Шведка Дальквист — о речи Степановой на встрече с президентом России

«Это нездорово». Шведка Дальквист — о речи Степановой на встрече с президентом России
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Двукратная чемпионка мира в командном спринте шведская лыжница Майя Дальквист высказалась о речи олимпийской чемпионки в эстафете россиянки Вероники Степановой на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Я видела статью о том, что она встречалась с Путиным и отдавала ему дань уважения. Думаю, что это ненормально. Я разбираюсь в этом не больше других, но если ты поддерживаешь Путина, то это нездорово.

Когда мы снова сможем соревноваться с российскими лыжниками? Понятия не имею. Такое ощущение, что это полностью зависит от ситуации в мире, от того, что происходит. Во время военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) лыжный спорт не так важен», — приводит слова Дальквист SVT.

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