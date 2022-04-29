Вероника Степанова подробно объяснила свои слова о призовых, которые мотивируют её

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Вероника Степанова объяснила свои слова о призовых. Ранее Степанова заявила: «На волне Олимпиады я была замотивирована, и меня до сих пор несёт дальше. Мотивация дальше – это деньги, призовые. Сделаете призовые как на этапе Кубка мира, да мы и ездить никуда не будем».

«После моих слов в подкасте о том, что, дословно, «Дайте нам призовые как на этапах Кубка мира — мы вообще никуда не поедем!», развернулась целая дискуссия и многие уважаемые люди меня и похвалили, и покритиковали. Я совершенно точно не хочу, я против того, чтобы деньги на призовые для лыжников-профессионалов шли из бюджета — неважно, федерального или местного. Деньги из бюджета должны прежде всего идти в детский спорт — я сама ещё недавно получала лыжи и ботинки не от персональных спонсоров, а в детской спортшколе, как и тысячи других девочек и ребят.

Мы получаем зарплаты. Большие или малые — это кому как, но эти вопросы решает государство, есть тарифные ставки и дополнительные вознаграждения за успехи, они опубликованы, открыты. Сидим ли мы на шее налогоплательщиков в этом смысле или отрабатываем, продвигая ЗОЖ и даря радость от победных финишей, — это опять же каждый сам решит.

Призовые же мы сами должны зарабатывать. Через личных спонсоров, например, — у ведущих лыжников сборной такие есть, вы все видите их логотипы на одежде. Что это, если не форма призовых?

Но ещё более важно всем нам научиться зарабатывать через телевидение, через продажу прав. Другого в мире ещё не придумали. Все мировые спортивные соревнования существуют за счёт таких продаж. Пока же надо откровенно признать: если на лыжи встанем не мы с Непряевой и Ступак, а Валиева с Трусовой и Щербаковой, то народу это шоу будет смотреть куда больше. В разы! Вот над тем, чтобы изменить эту ситуацию в нашу пользу, я и работаю», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было: