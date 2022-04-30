«В каком мире он живёт?» Степанова раскритиковала Ульванга за идею уравнять дистанции

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжника Вероника Степанова критически высказалась о предложении главы комитета лыжных гонок в FIS Вегарда Ульванга уравнять длину дистанций у женщин и мужчин.
«Глава комитета по лыжным гонкам в FIS Вегард Ульванг объявил, что хочет предложить уравнять дистанции для мужчин и женщин: сделать 10, 20 и 50 км для всех.
В каком мире он живёт? Связь с реальностью – отсутствует. Это, конкретно, об идее сделать 50 для женщин.
Гонки Кубка мира без конца отменяют или, как в Лиллехаммере, переносят на другие трассы по причине отсутствия снега. Если откровенно, то никто не хочет готовить круги более 5 км – дорого и телевидение против.
Кстати о телевидении – какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50? Там победительница будет бежать 2:10-2:20 в идеальных условиях. А, извините, Терезе же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет?
«Полтинник» — это вообще другая подготовка, на ней нужно несколько лет специализироваться.
Мы между собой на Кубке мире перспективу бежать больше 30 км уже обсуждали — я вам секрет открою: вообще ни одной желающей я не встречала! Не исключаю, что есть, но они в меньшинстве точно.
По-моему, с такими боссами мировых лыжных гонок мы далеко не уедем. Или, наоборот, уедем так далеко, что никто о лыжных гонках и не вспомнит – как раз на «полтинник»», — написала Степанова в своём «телеграм-канале».
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