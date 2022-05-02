Наталья Непряева показала фото из Дубая

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева выложила в своих соцсетях свежую фотографию. Снимок сделан в Дубае, где спортсменка проводит отпуск.

Фото: из личного архива натальи непряевой

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Непряева завоевала золотую медаль в эстафете, серебро в скиатлоне и золото в командном спринте. Также на её счету бронзовая награда Олимпиады-2018 в Пхёнчхане (Республика Корея), завоёванная в составе эстафетной команды, и три медали чемпионатов мира.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Наталья Непряева заняла первое место и завоевала «Большой хрустальный глобус». На счету россиянки 973 очка. Следом расположились американка Джессика Диггинс (793) и шведка Эбба Андерссон (772). Также Непряева выиграла «Тур де Ски».

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: