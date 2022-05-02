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«Не завидуйте». Вероника Степанова показала, как катается на лыжах в мае

«Не завидуйте». Вероника Степанова показала, как катается на лыжах в мае
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. Спортсменка показала, как тренируется на Камчатке.

«Май — время кататься на лыжах. Не завидуйте, товарищи, — просто прилетайте к нам на Камчатку!» — написала Степанова, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Вероники Степановой.

На Олимпиаде в Пекине Вероника Степанова также заняла седьмое место в спринте. В других гонках она не выступала.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) в конце ноября.

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