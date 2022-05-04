Александр Легков отжался с весом на брусьях. Видео

Чемпион Олимпийских игр российский лыжник Александр Легков продолжает поддерживать форму после завершения карьеры.
Так, в своих социальных сетях спортсмен опубликовал видео, на котором отжимается на брусьях с дополнительным весом – гантелью, зажатой между ног.
видео можно посмотреть в телеграм-канале Александра Легкова
Александр Легков является победителем марафона на 50 км на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где он также завоевал серебро в эстафете, серебряным призёром чемпионата мира 2007 года в Саппоро (Япония) и бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Ранее в интервью пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо рассказал о предстоящей подготовке к новому сезону, в рамках которой он проведёт несколько высотных сборов.
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