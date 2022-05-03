Клебо проведёт 3-4 высотных сбора при подготовке к сезону. Сборная Норвегии — ни одного

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо намерен провести 3-4 высотных сбора минимум по 20 дней при подготовке к сезону-2022/2023.

По информации TV2, одно из требований Клебо при переговорах с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии состояло в том, чтобы ему были организованы такие сборы. Примечательно, что для остальной части команды сборы на высоте согласно плану не предусмотрены. Данную информацию подтвердил менеджер сборной Эспен Бьервиг.

«Думаю, что стану ещё лучше. А время покажет, был ли я прав. Я подумывал протестировать это ранее, но попытку остановила пандемия. Сейчас же, считаю, такая возможность есть.

И хотя будущей зимой чемпионат мира пройдёт не в условиях высоты, я решил провести полноценную высотную подготовку с целью просто-напросто попробовать стать ещё лучше как лыжник к чемпионату мира в Планице.

В моих планах по пребыванию на высоте заложено также, что это этап подготовки к чемпионату мира в Тронхейме и Олимпийским играм в Италии», — приводит слова Клебо TV2.