Экс-тренер сборной России Маркус Крамер официально возглавил группу в команде Италии

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, немецкий специалист Маркус Крамер официально возглавил группу A сборной Италии, сообщает Федерация лыжных гонок Италии (FISI).
В группу Крамера вошло девять спортсменов – пять мужчин и четыре женщины.
Мужчины: Федерико Пеллегрино, Франческо де Фабиани, Джандоменико Сальвадори, Паоло Вентура и Давиде Грац.
Женщины: Люсия Скардони, Грета Лоран, Анна Комарелла и Катерина Ганц.
Напомним, в марте Крамер покинул сборную России по лыжным гонкам после семилетнего сотрудничества. Он официально пришёл в команду в сентябре 2015 года.
В России многолетними подопечными Крамера были олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и олимпийская чемпионка Юлия Ступак. Устюгов перешёл в группу Егора Сорина, Ступак теперь будет тренироваться под руководством Юрия Бородавко.
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