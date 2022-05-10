Олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина Йоханнсон рассказал о проблемах со здоровьем

Олимпийский чемпион и призёр чемпионатов мира по прыжкам с трамплина, норвежец Роберт Йоханнсон, в марте досрочно снявшийся с чемпионата мира из-за проблем со спиной, рассказал о проблеме.
«Я снова встречусь с врачами сборной, а затем и со всеми остальными. Пролапс, который я ранее прооперировал, прошёл, но у меня наблюдается проскальзывание диска. Это то, чем предстоит заняться. Посмотрим, каков будет исход.
Сейчас мне тяжело тренироваться. Но я хочу найти решение. За последние несколько недель боль ушла, но я всё ещё не могу стоять прямо и двигаться в спине», – приводит слова спортсмена издание Dagbladet.
Фото: из личного архива Роберта Йоханнсона
Роберт Йоханнсон является победителем Олимпиады в Пхёнчхане в командном первенстве и двукратным серебряным призёром чемпионата мира в Оберсдорфе 2021 года.
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