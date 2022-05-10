СМИ: Клебо улетел на отдых в Майами, так и не подписав контракт со сборной Норвегии

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо улетел отдыхать в Майами (США), так и не подписав контракт с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии на будущий сезон, сообщает Adressa.

Ранее стало известно, что споры Клебо с организацией вызывали две темы – его индивидуальная высотная подготовка и присутствие в сборной его личного сервисмена Фруде Педерсена. Если в вопросе индивидуальной подготовки федерация пошла навстречу Йоханнесу, то вопрос по смазчику остаётся нерешённым.

По информации Adressа, изначально Педерсен должен был покинуть сборную, однако Клебо был против.

«Мы работаем над этим делом и надеемся, что всё прояснится в конце этой недели», – заявил глава сервиса сборной Норвегии Стейн Улав Снесруд.

Отметим, что из отпуска Клебо должен вернуться 12 мая.