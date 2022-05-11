Вероника Степанова обратилась к Кристиансену, шокированному её речью на встрече с Путиным

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова обратилась к чемпиону Игр-2022 в эстафете, биатлонисту сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансену.
Напомним, Степанова на встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным выступила с речью, в которой поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны. Кристиансен заявил после этого: «Считаю, что выступление Степановой было шокирующим».
«Ветле, ты был таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!» — написала Степанова в своём телеграм-канале, прикрепив текст к фотографии, на которой видно, что раньше Кристиансен не стеснялся носить футболку с портретом Путина.
Посмотреть фото можно в телеграм-канале Вероники Степановой.
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