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Юлия Ступак опубликовала пост о жизненной позиции

Юлия Ступак опубликовала пост о жизненной позиции
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала философский пост в своих соцсетях. Спортсменка порассуждала на тему жизненной позиции.

«Увы, но сейчас не модно быть со своей жизненной позицией. Общество хочет, чтобы ты принял их позицию. Иначе ты просто слабак. Так что у тебя лишь два варианта. Либо чёрное, либо белое. Причём для каждого оно своё. Мир очень сильно сузил нашу способность мыслить. И предоставил только два варианта.

Мой вариант — спорт. Потому что в самый сложный период, когда казалось, что дальше пустота, я обращалась именно к нему. И он всегда мне помогал. Спорт, это страсть! Мир! И любовь! Я так это вижу. Я так живу», — написала Юлия.

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