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Личного сервисмена Йоханнеса Клебо всё же пригласят в сборную Норвегии

Личного сервисмена Йоханнеса Клебо всё же пригласят в сборную Норвегии
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Руководитель сервис-группы основной сборной Норвегии по лыжным гонкам Стейн Улав Снесруд рассказал, как обстоят дела с продлением контракта личного смазчика пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса КлебоФруде Педерсена.

Ранее норвежские СМИ сообщали, что продление контракта самого Клебо с Норвежской федерацией лыжных видов спорта застопорилось из-за желания Йоханнеса работать с Педерсеном, в то время как сборная не собиралась продлевать контракт со специалистом.

Снесруда спросили, подписал ли Педерсен контракт со сборной.

«Пока нет. Ему и другим сервисменам поступит предложение в течение следующей недели», — приводит слова Снесруда Adressa. Позднее глава сервис-группы подтвердил, что Фруде всё-таки предложат работу.

По всей видимости, требование Клебо обеспечить работу в команде его личному смазчику будет удовлетворено.

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