Личного сервисмена Йоханнеса Клебо всё же пригласят в сборную Норвегии

Руководитель сервис-группы основной сборной Норвегии по лыжным гонкам Стейн Улав Снесруд рассказал, как обстоят дела с продлением контракта личного смазчика пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо — Фруде Педерсена.
Ранее норвежские СМИ сообщали, что продление контракта самого Клебо с Норвежской федерацией лыжных видов спорта застопорилось из-за желания Йоханнеса работать с Педерсеном, в то время как сборная не собиралась продлевать контракт со специалистом.
Снесруда спросили, подписал ли Педерсен контракт со сборной.
«Пока нет. Ему и другим сервисменам поступит предложение в течение следующей недели», — приводит слова Снесруда Adressa. Позднее глава сервис-группы подтвердил, что Фруде всё-таки предложат работу.
По всей видимости, требование Клебо обеспечить работу в команде его личному смазчику будет удовлетворено.
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