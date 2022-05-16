Лыжники группы Юрия Бородавко начали сбор в Крыму в полном составе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что все его подопечные начали тренировочный сбор в Крыму. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Артём Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

«Мы уже вчера приехали, сегодня был первый тренировочный день. Мы находимся на базе в Крыму. Все здоровы, все тренируются — никаких проблем нет. Встретили нас хорошо, погода хорошая», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) 25 ноября.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: