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Лыжники группы Юрия Бородавко начали сбор в Крыму в полном составе

Лыжники группы Юрия Бородавко начали сбор в Крыму в полном составе
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что все его подопечные начали тренировочный сбор в Крыму. В группу Бородавко входят Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Артём Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

«Мы уже вчера приехали, сегодня был первый тренировочный день. Мы находимся на базе в Крыму. Все здоровы, все тренируются — никаких проблем нет. Встретили нас хорошо, погода хорошая», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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