Норвежская лыжница Венг: переход Лампич в биатлон немного шокировал

Норвежская лыжница Лотта Венг прокомментировала решение словенки Анамарии Лампич перейти в биатлон. Норвежка призналась, что её шокировало решение Лампич.
«Если честно, это немного шокировало. Как-то странно менять вид спорта, когда до домашнего чемпионата мира остаётся год. Особенно когда речь идёт о претендентке на медаль в классическом спринте.
Возможно, ей нужны перемены, чтобы сохранять мотивацию. Но, как мне кажется, домашний чемпионат мира уже является достаточной мотивацией.
Конечно, ей будет сложно. Но мне интересно понаблюдать, я буду за неё болеть», — цитирует Венг Dagbladet.
Лампич 26 лет. Она дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.
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