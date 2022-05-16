Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежская лыжница Венг: переход Лампич в биатлон немного шокировал

Норвежская лыжница Венг: переход Лампич в биатлон немного шокировал
Комментарии

Норвежская лыжница Лотта Венг прокомментировала решение словенки Анамарии Лампич перейти в биатлон. Норвежка призналась, что её шокировало решение Лампич.

«Если честно, это немного шокировало. Как-то странно менять вид спорта, когда до домашнего чемпионата мира остаётся год. Особенно когда речь идёт о претендентке на медаль в классическом спринте.

Возможно, ей нужны перемены, чтобы сохранять мотивацию. Но, как мне кажется, домашний чемпионат мира уже является достаточной мотивацией.

Конечно, ей будет сложно. Но мне интересно понаблюдать, я буду за неё болеть», — цитирует Венг Dagbladet.

Лампич 26 лет. Она дебютировала на Кубке мира по лыжным гонкам в 2013 году. На её счету три победы, пять вторых мест и одно третье. Также Лампич является обладательницей серебряной медали чемпионата мира 2019 года и двух бронзовых наград мирового первенства 2021 года.

Новость по теме
Анамария Лампич, объявившая о переходе из лыжных гонок в биатлон, выступила с заявлением
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022