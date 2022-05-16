Бывший тренер словенской сборной высказался о переходе Анамарии Лампич в биатлон
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Ула Виген Хаттестад, бывший тренер словенской сборной по лыжным гонкам, прокомментировал переход призёра чемпионатов мира и этапов Кубка мира Анамарии Лампич в биатлон.
«И до этого ходили кое-какие слухи, поэтому я не был сильно удивлён. Насколько я знаю, она уже давно увлекается биатлоном и сейчас, по всей видимости, ищет толчок для дальнейшего развития.
Что же касается её способностей в стрельбе, то я ничего об этом не знаю. Её сожитель был тренером по биатлону, поэтому я думаю, что она готовилась», – приводит слова Хаттестада издание Dagbladet.
26-летняя Анамария Лампич дебютировала в Кубке мира в 2013 году и за это время оформила на свой счёт девять подиумов, три из которых оказались победными.
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