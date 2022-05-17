Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2022/2023 Кубка мира

Сборная Швеции назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщается на официальном сайте шведской федерации. В список вошли шесть мужчин и восемь женщин.

Мужчины

Йенс Бурман

Маркус Грате

Калле Хальфварссон

Антон Перссон

Вильям Порома

Оскар Свенссон

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Дальквист

Анна Дювик

Йоханна Хагстрём

Фрида Карлссон

Моа Ольссон

Эмма Рибом

Йонна Сундлинг

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам лучший результат среди всех членов сборной Швеции показала Эбба Андерссон, занявшая третье место в общем зачёте. Она уступила россиянке Наталье Непряевой, завоевавшей «Большой хрустальный глобус», и американке Джессике Диггинс.

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