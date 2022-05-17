Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2022/2023 Кубка мира

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила состав на сезон-2022/2023 Кубка мира
Комментарии

Сборная Швеции назвала состав на сезон-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщается на официальном сайте шведской федерации. В список вошли шесть мужчин и восемь женщин.

Мужчины
Йенс Бурман
Маркус Грате
Калле Хальфварссон
Антон Перссон
Вильям Порома
Оскар Свенссон

Женщины
Эбба Андерссон
Майя Дальквист
Анна Дювик
Йоханна Хагстрём
Фрида Карлссон
Моа Ольссон
Эмма Рибом
Йонна Сундлинг

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам лучший результат среди всех членов сборной Швеции показала Эбба Андерссон, занявшая третье место в общем зачёте. Она уступила россиянке Наталье Непряевой, завоевавшей «Большой хрустальный глобус», и американке Джессике Диггинс.

Ещё одна звёздная лыжница перешла в биатлон. Девушки бегут от серьёзного кризиса в лыжах? Ещё одна звёздная лыжница перешла в биатлон. Девушки бегут от серьёзного кризиса в лыжах?

Также посмотрите видео, как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022