Йоханнес Клебо и его девушка надели национальные костюмы в День Конституции Норвегии. Фото

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, норвежец Йоханнес Клебо выложил свежую фотографию в своих социальных сетях. На снимке Клебо изображён вместе со своей девушкой Перниллой Дёсвик. Пара одета в национальные костюмы Норвегии. Сегодня, 17 мая, в стране отмечают День Конституции.

«С днём рождения, Норвегия!» — подписал фото Клебо.

Фото: из личного архива йоханнеса клебо

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он всё равно одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: