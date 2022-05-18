Завьялов: всё оценивается работой, а Елена Валерьевна Вяльбе вообще на высоте!

Чемпион мира 1982 года в эстафете, трёхкратный призёр ОИ Александр Завьялов прокомментировал то, что Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.

«У нас не было ни одного [другого] кандидата, который баллотировался на эту должность. Поэтому у нас, как говорится, принято всё всеми делегатами единогласно. У нас прекрасно прошёл сезон. Елена Валерьевна вообще на высоте!

Извините, из 32 двух медалей сборной России (на Олимпиаде-2022 в Пекине. — Прим. «Чемпионата») 11 на счету лыжников. Четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых — это вообще идеально. Такого давно уже не было. Всё оценивается работой, а работа на высоте!» — сказал Завьялов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: