Панжинский: у Вяльбе крепкая рука, пускай и женская. В трудное время нужен сильный человек

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал то, что Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.
«Насколько я знаю, Елена Валерьевна — единственный кандидат, который вообще претендовал на этот пост. Мне кажется, в такие трудные и непростые времена нужен человек с опытом. У Елены Валерьевны уже достаточно опыта на этом посту. На днях она будет переизбираться на пост члена совета FIS. Большое уважение — как на международной арене, так и внутри России. Мне кажется, такой сильный человек в трудное время и должен руководить такой значимой федерацией, как Федерация лыжных гонок России.
Я думаю, что тут другого варианта не было. Сейчас не время для перемен, чтобы давать возможность реализовываться кому-то новому. Много неопределённостей. Поэтому нужна крепкая рука, пускай и женская. Она у Елены Валерьевны крепкая!» — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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