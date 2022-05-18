Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Панжинский: у Вяльбе крепкая рука, пускай и женская. В трудное время нужен сильный человек

Панжинский: у Вяльбе крепкая рука, пускай и женская. В трудное время нужен сильный человек
Комментарии

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал то, что Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.

«Насколько я знаю, Елена Валерьевна — единственный кандидат, который вообще претендовал на этот пост. Мне кажется, в такие трудные и непростые времена нужен человек с опытом. У Елены Валерьевны уже достаточно опыта на этом посту. На днях она будет переизбираться на пост члена совета FIS. Большое уважение — как на международной арене, так и внутри России. Мне кажется, такой сильный человек в трудное время и должен руководить такой значимой федерацией, как Федерация лыжных гонок России.

Я думаю, что тут другого варианта не было. Сейчас не время для перемен, чтобы давать возможность реализовываться кому-то новому. Много неопределённостей. Поэтому нужна крепкая рука, пускай и женская. Она у Елены Валерьевны крепкая!» — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Мы хотим исключения Вяльбе». Иностранцы против участия босса русских лыж в выборах FIS «Мы хотим исключения Вяльбе». Иностранцы против участия босса русских лыж в выборах FIS

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022