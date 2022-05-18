Рочев-младший о переизбрании Вяльбе: это признание! Ждём новых свершений в лыжном спорте!

Чемпион мира 2005 года в спринте Василий Рочев-младший прокомментировал то, что Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.
«Избираться на пост президента ФЛГР столько лет подряд — это признание! Если человек достоин, хочет работать и сам не против этого, то его переизберут заново. Всё совпало: работой Елены Валерьевны все удовлетворены, она сама готова продолжать работать. Что я могу сказать? Ждём новых свершений в лыжном спорте!
Несомненно, Еленой Валерьевной лично было проделано очень много работы. Но я бы не стал умалять заслуги всего коллектива, который был ею собран. Каждый из команды сделал в это свой вклад. Елене Валерьевне можно пожелать только успехов в дальнейшей работе!» — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов:
- 18 мая 2022
-
16:20
-
16:10
-
16:09
-
15:48
-
15:42
-
15:27
-
15:20
-
15:19
-
15:14
-
15:07
-
14:32
-
11:34
- 17 мая 2022
-
16:00
-
14:20
-
13:11
-
12:04
-
07:44
- 16 мая 2022
-
23:34
-
23:02
-
22:03
-
16:33
-
15:38
-
14:11
-
13:46
-
12:05
-
11:00
-
10:06
- 15 мая 2022
-
16:51
-
11:21
-
10:25
- 14 мая 2022
-
14:07
-
12:07
-
11:56
-
09:50
- 13 мая 2022
-
20:58