Рочев-младший о переизбрании Вяльбе: это признание! Ждём новых свершений в лыжном спорте!

Чемпион мира 2005 года в спринте Василий Рочев-младший прокомментировал то, что Елена Вяльбе единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она была единственным кандидатом на выборах.

«Избираться на пост президента ФЛГР столько лет подряд — это признание! Если человек достоин, хочет работать и сам не против этого, то его переизберут заново. Всё совпало: работой Елены Валерьевны все удовлетворены, она сама готова продолжать работать. Что я могу сказать? Ждём новых свершений в лыжном спорте!

Несомненно, Еленой Валерьевной лично было проделано очень много работы. Но я бы не стал умалять заслуги всего коллектива, который был ею собран. Каждый из команды сделал в это свой вклад. Елене Валерьевне можно пожелать только успехов в дальнейшей работе!» — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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