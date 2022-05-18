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Александр Бессмертных вошёл в состав президиума ФЛГР

Александр Бессмертных вошёл в состав президиума ФЛГР
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) утвердила президиум организации. Ниже приведён его полный список.

1. Брязгунов Павел Иванович.
2. Бессмертных Александр Андреевич.
3. Вяльбе Елена Валерьевна.
4. Галеев Эдуард Шайхнурович.
5. Гармаш Юрий Эдуардович.
6. Гордеев Николай Александрович.
7. Гурский Александр Викторович.
8. Жгун Олег Ильич.
9. Завьялов Александр Александрович.
10. Зимятов Николай Семёнович.
11. Иванов Семён Семёнович.
12. Крянин Сергей Михайлович.
13. Кутукин Александр Михайлович.
14. Логвинков Пётр Андреевич.
15. Логинов Виктор Викторович.
16. Лутков Александр Николаевич.
17. Мизгулин Дмитрий Александрович.
18. Мишнов Антон Сергеевич.
19. Непряев Михаил Геннадьевич.
20. Никитин Александр Петрович.
21. Патракеев Леонид Геннадьевич.
22. Попов Виктор Семёнович.
23. Сафин Владислав Фаикович.
24. Усольцев Сергей Леонидович.
25. Чарковский Юрий Анатольевич.

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