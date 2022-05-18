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Елена Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР

Елена Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР
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Сегодня, 18 мая, В Казани состоялась отчётно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Действующий президент организации Елена Вяльбе единогласно переизбрана на новый срок. Кроме того, её работу единогласно признали удовлетворительной. Она была единственным кандидатом на выборах.

Напомним, что Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России в 2010 году и переизбиралась на этот пост в 2014-м и 2018-м. Нынешний президентский срок для неё станет четвёртым.

За время президентства Вяльбе сборная России на главных турнирах завоевала 24 медали (5+10+9) на Олимпийских играх и 29 наград (5+14+9) на чемпионатах мира.

С января 2020 года Вяльбе также возглавляет Ассоциацию лыжных видов спорта России.

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